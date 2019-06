Dlaczego postkomuniści chcą czcić 30-lecie wyborów z 1989 roku? Ziemkiewicz ostro: „Dla nich to rocznica epickiego wydymania Polaków”

Zbliżająca się 30. rocznica tzw. pierwszych wolnych wyborów budzi wiele kontrowersji. Wielkie zainteresowanie organizowanymi w Gdańsku obchodami wyraził jeden z byłych PZPR-owskich funkcjonariuszy. Jego wypowiedź ostro skomentował Rafał Ziemkiewicz.

W należącym do Agory radiu Tok FM w rozmowie z Dominiką Wielowiejską Marek Borowski, działacz SLD i były funkcjonariusz PZPR zapowiedział wizytę w Gdańsku z okazji 30. rocznicy wyborów 1989 roku.

„To jedno z najważniejszych wydarzeń dla Polski w XX wieku. Jadę do Gdańska i będę chciał maksymalnie uczestniczyć we wszystkim co się tam będzie działo” – zapowiedział Borowski.

#4czerwca #ŚwiętoWolności – @MarekBorowski #WyboryWTOKu w #TOKFM u @Dwielowieyska: To jedno z najważniejszych wydarzeń dla Polski w XXw. Jadę do Gdańska i będę chciał maksymalnie uczestniczyć we wszystkim co się tam będzie działo pic.twitter.com/UvTdKNHfCC — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) 1 czerwca 2019

Jego wypowiedź wzbudziła zdziwienie Stanisława Żerki, który napisał na Twittrze: „Jakiś zlot postkomunistów się w Gdańsku szykuje. Ale dlaczego akurat 4 czerwca? Pamiętam ten dzień (a raczej poniedziałek rano) jako dzień wielkiej radości, że tak daliśmy PZPR-owcom po łapach…”

Jakiś zlot postkomunistów się w Gdańsku szykuje. Ale dlaczego akurat 4 czerwca? Pamiętam ten dzień (a raczej poniedziałek rano) jako dzień wielkiej radości, że tak daliśmy PZPR-owcom po łapach… https://t.co/2Kt7VGWWR3 — Stanisław Żerko (@StZerko) 1 czerwca 2019

Na wpis zareagował szybko Rafał Ziemkiewicz tłumacząc, dlaczego słowa Borowskiego w ogóle go nie dziwią:

„Dla nich to rocznica epickiego wydymania Polaków. Wyborcy wycięli ich w pień, nawet w „okręgach zamkniętych”, a Komitet Obywatelski Przy Bolku zmienił ordynację między I a II turą i wyprowadził z katastrofy suchą stopą ku wpływom i bogactwu. Kto inny ma czcić tę datę, jak nie oni” – napisał publicysta na Twitterze.