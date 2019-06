Dramat Putina! Zaufanie Rosjan do prezydenta sięgnęło dna. „Ludzie już mu nie wierzą i są nim zmęczeni”

Prezydentowi Władimirowi Putinowi ufa już mniej niż 1/3 Rosjan. To katastrofalny spadek w stosunku do najlepszych lat, kiedy zaufanie do prezydenta wynosiło na poziomie 80 proc.

Prezydent stracił już poparcie większości ludzi i nie sprawuje już „władzy dusz”. Wydaje się, że obecna władza weszła już w stan stagnacji i powolnej erozji. Kolejne sondaże pokazują rosnące zmęczenie osobą Putina.

Przełomem wydaje się decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego z 55 lat na 60 lat dla kobiet oraz z 60 lat na 65 lat dla mężczyzn.

W sytuacji zmniejszającej się populacji ta decyzja władz jest sensowna z ekonomicznego punktu widzenia, ale została przyjęta przez rosyjskich obywateli po prostu źle.

Według Ośrodka badania opinii WCIOM jedynie 31,7 proc. Rosjan ufa Władimirowi Putinowi. To najgorszy wynik od 13 lat. Popularność prezydenta szybko spada. Jeszcze w styczniu tego roku, według sondaży Centrum Badania Opinii im. Jurija Lewady, działalność prezydenta akceptowało 64 proc.

W inne przeprowadzone w ciągu kilku ostatnich miesięcy notowano też stały spadek zaufania do prezydenta. Jeden z nich zanotował wynik zbliżony do obecnego, niewiele wyższy, na poziomie 33,4 proc. Widać, że spadkowy trend staje się wartością trwałą, mimo wysiłku prezydenta, który coraz więcej uwagi poświęca sprawom socjalnym.

„Główna przyczyna kryzysu zaufania do Putina to niezrozumienie, kiedy będzie lepiej, czyli kiedy zaczną rosnąć nasze dochody – tłumaczył w telewizji Dożd’ Walerij Fiodorow, dyrektor ośrodka WCIOM. – Reforma emerytalna symbolicznie pokazała, że straciliśmy nasze nadzieje, że jutro będzie lepiej, będziemy lepiej zarabiać, poprawi się służba zdrowia i edukacja, przeciwnie, pokazali nam, że będziemy więcej pracować za te same pieniądze”.

Źródło: Biełsat