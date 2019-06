Drastyczne nagranie. Najpierw zwycięstwo potem dentysta. Zawodnik MMA traci zęby po ciosie łokciem [VIDEO]

Japoński zawodnik stracił zęby w pojedynku mieszanych sztuk walk. Mimo to dotrwał do końca i wygrał.

Czegoś takiego widzowie turnieju MMA w japońskim Kobe jeszcze nie widzieli. W czasie pojedynku rodaka Yusaku Nakamura z zawodnikiem Tajlandii Thanongsaklekiem Chuwattana na ring posypały się zęby. Ze szczęki Japończyka. Wszystko to po ciosie, który Taj zadał mu łokciem.

Najpierw Nakamura wypluł jeden ząb i dał znak, by na chwilę przerwać walkę. Po chwili posypały się następne.

32- letni Japończyk postanowił jednak kontynuować pojedynek i ostatecznie wygrał go decyzją sędziów.

Teraz obydwaj zawodnicy pokazują w mediach społecznościowych szkody jakie ponieśli. Nakamura swój szczerbaty uśmiech, a Chuwattana ranę w łokciu, gdzie wbiły się zęby Japończyka.

Sorry for bad photo. This was the result of Nakamura's teeth death. #RIZIN16 pic.twitter.com/SgJMrhg84K

— Bruno Massami (Бруно Массами) (@BrMassami) June 2, 2019