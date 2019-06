Elton John wściekły na Rosjan! Wycięli gejowskie sceny z jego biograficznego filmu. „Okrutne nieakceptowanie miłości między dwojgiem ludzi”

Lokalny dystrybutor filmowy w Rosji poinformował państwową agencję prasową Tass, że usuwa sceny gejowskie z filmu „Rocketman” na podstawie ustawy o zakazie propagandy homoseksualnej. Ocenzurowane miały zostać także sceny zażywania narkotyków. Teraz oburzony Elton John skomentował całą sprawę.

Brytyjski piosenkarz i twórcy filmu „Rocketman” wydali oświadczenie. Podkreślili w nim, że odrzucają rosyjską cenzurę „w możliwie najsilniejszy sposób”.

W oświadczeniu stwierdzono, że film miał być „prawdziwym obrazem niezwykłego życia Eltona, ze wszystkimi przywarami”.

Posunięcie Rosjan ws. „Rocketmana” opisano jako „smutne odbicie podzielonego świata, w którym wciąż żyjemy i okrutne nieakceptowanie miłości między dwojgiem ludzi”.

„Wierzymy w budowanie mostów i otwartego dialogu, i będziemy nadal naciskać na przełamywanie barier, dopóki wszyscy ludzie nie będą słyszani jednakowo na całym świecie” – czytamy dalej.

Według rosyjskich dziennikarzy, którzy obejrzeli przedpremierowy pokaz filmu w Moskwie, z produkcji wycięto około pięciu minut. Krytyk filmowy Anton Dolin pisał w mediach społecznościowych, że wycięte zostały wszystkie sceny pocałunków i seksu między mężczyznami, a dziennikarz Misha Kozyrev dodał, że zniknęły także sceny zażywania narkotyków.

Jak podkreślał rzecznik prasowy lokalnego dystrybutora filmowego Central Partnership, zmieniono materiał w celu przestrzegania rosyjskiego prawa.

Szefowa działu kinematograficznego Ministerstwa Kultury, Olga Lyubimova, powiedziała, że dystrybutor nie został poproszony o konkretne zmiany w filmie. Jednocześnie zaznaczyła, że oczekuje się, że filmy będą zgodne z rosyjskimi przepisami dotyczącymi „pedofilii, nienawiści etnicznej i religijnej oraz pornografii”.

To nie pierwszy raz, kiedy Elton John jest oburzony zachowaniem Rosjan w stosunku do tęczowego środowiska. W 2015 roku w rozmowie z BBC piosenkarz skrytykował „absurdalny” stosunek rosyjskiego prezydenta Władimira Putina do „praw gejów”.

