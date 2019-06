Franciszek zwariował! Papież przeprasza Cyganów. „Chciałbym prosić za to o przebaczenie”

Przebywający w Rumunii papież Franciszek poprosił w imieniu Kościoła przedstawicieli Cyganów o przebaczenie za dyskryminację, „znęcanie się” i uprzedzenia, jakich jego zdaniem dopuścili się wobec nich chrześcijanie.

Podczas spotkania w niedzielę z romską wspólnotą w parafii w mieście Blaj w Siedmiogrodzie papież powiedział: „W moim sercu noszę ciężar. Jest to ciężar dyskryminacji, izolacji i znęcania się, jakich doznały wasze wspólnoty”.

„Historia mówi nam, że także chrześcijanom, nawet katolikom, nie jest obce tak wielkie zło. Chciałbym prosić za to o przebaczenie” – mówił Franciszek.

Następnie podkreślił: „Proszę w imieniu Kościoła o przebaczenie Pana i o wasze przebaczenie, za to że na przestrzeni dziejów was dyskryminowaliśmy, znęcaliśmy się lub patrzyliśmy na was źle, oczami Kaina a nie Abla, i nie potrafiliśmy was uznać, docenić i bronić w waszej wyjątkowości”. (PAP)