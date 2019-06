Gwiazda TVN zszokowała fanów. „Jarosław Kaczyński jest fascynującą osobowością”. Widzowie mu tego nie wybaczą? [VIDEO]

Przemysław Kossakowski powoli staje się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd kanałów grupy TVN. Tym razem prowadzący programy w telewizji TTV zaskoczył wszystkich swoich fanów. Słowa, które wypowiedział w krótkim wywiadzie będą szokiem dla widzów jego programów.

W rozmowie z kanałem przeAmbitni.pl Przemysław Kossakowski odpowiadał na pytanie dotyczące imprezowego stylu życia i ogólnej chęci uczestnictwa we wszelkiego rodzaju zabawach.

Choć „Kosa” przedstawił się jako osoba, która raczej stroni od imprez m.in ze względu na swoją pracę, to jednak po kilkunastu sekundach znalazł odpowiedź na pytanie, z kim chciałby „poimprezować”.

Z Jarosławem Kaczyńskim. Jest faszynującą osobowością i ma kota… Byłoby to dla mnie niesamowite – stwierdził dziennikarz.

Choć wszystkim wydawać by się mogło, że Przemysław Kossakowski chciał tymi słowami zażartować, w stylu dziennikarzy TVN, to jednak jego wyraz twarzy oraz ton głosu wskazują, że zdecydowanie mówił to w sposób poważny i zdecydowany.

Nie wiemy, jak szefostwo grupy TVN zareagowało na słowa swojej wschodzącej gwiazdy. Najprawdopodobniej nie byli bowiem zadowoleni z takiej wypowiedzi.

Źródło: YT.com/przeambitni.pl / NCzas.com