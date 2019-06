Kłamliwa nagonkę na Polskę trwa. Tymczasem, kolejni Polacy zostali odznaczeni za ratowanie Żydów podczas II Wojny Światowej

Od dłuższego czasu trwa, sponsorowana z USA i z Izraela, nagonka na Polskę. Polacy są oskarżani o naturalne predyspozycje do bycia antysemitami, o kolaborowanie z przybyłymi rzecz jasna z kosmosu nazistami etc. Wszystko to ma na celu wyłudzenie od Polaków odszkodowań za niepopełnione zbrodnie, zwrotów za mienie, którego właściciele nie pozostawili spadkobierców… Prawda historyczna jest jednak po naszej stronie.

Prawdziwa liczba polskich bohaterów, którzy podczas II Wojny Światowej ryzykując własne życie ratowali zagrożonych Żydów jest nie do oszacowania. Do 1.01.2019, medalem „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” odznaczono 27 362 osoby z całego świata, w tym 6992 Polaków.

Teraz do tego grona dołączyło jeszcze 23 naszych rodaków, którzy zostali uhonorowani tym zaszczytnym, świadczącym o najwyższej próby moralności i odwadze, tytułem.

PiS nie potrafi promować naszych bohaterów

Na karku mamy żydowskie roszczenia, a nieudolny polski rząd z każdym dniem zdaje się być coraz bardziej skłonny do spłacenia tego wyimaginowanego długu i unika tematu. Nie bez przyczyny polskie organizacje żydowskie nazywają PiS „umiarkowanie prożydowskim”.

Odznaczenie Polaków medalem za ratowanie Żydów podczas niemieckiej okupacji jest doskonałym momentem, aby pokazać światu jak prezentuje się prawda historyczna. Nagłośnienie tego wydarzenia mogłoby przeciągnąć część światowej opinii publicznej na naszą stronę.

Polski rząd jest jednak w tych sprawach przerażająco nieudolny. Pokazały to skandaliczne decyzje podjęte ws. ustawy o IPN i pokazuje to sposób w jaki prowadzony jest obecnie polsko-izraelski konflikt.

Niektórzy mogliby się zastanawiać czy nieudolność ta wynika z mierności pisowskich polityków i dyplomatów, czy jednak jest to jakieś zamierzone działanie.

Źróło: InfoPiguła FB