„Jerusalem Post” znów pisze o „polskich obozach śmierci”, nawet w artykule o… uzdrowiskach. Sprostowali dopiero po interwencji ambasadora

Dopiero po interwencji ambasadora RP w Izraelu Marka Magierowskiego wydawany w języku angielskim izraelski dziennik „Jerusalem Post” skorygował internetową wersję swego opublikowanego w niedzielę artykułu, w którym użyto sformułowania „polskie obozy śmierci”.

Najciekawsze jest, że termin o „polskich obozach” wciśnięto do artykułu o turystyce zdrowotnej i fitness w… stolicy Chorwacji Zagrzebiu. Pisząc o tablicy upamiętniającej miejsce, gdzie stała zburzona podczas wojny główna zagrzebska synagoga, autor zaznaczył, że mordowanie Żydów w prowadzonym przez chorwackich prohitlerowskich ustaszów obozie koncentracyjnym w Jasenovacu „zniosło potrzebę deportacji do polskich obozów śmierci”.

It's incomprehensible that @Jerusalem_Post uses the outrageous term "Polish death camps" even in an article about… spas. Rewriting history and distorting facts is unacceptable. Dear @yaakovkatz, you know that there were no "Polish death camps", don't you? Please correct this. pic.twitter.com/C8MmhGvrBx

— Marek Magierowski (@mmagierowski) June 2, 2019