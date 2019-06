Kardynał Dziwisz wspomina I pielgrzymkę Jana Pawła II. „Budził nadzieje, bo wskazywał przede wszystkim na Jezusa Chrystusa, będącego jedyną nadzieją świata”

W 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, sytuację polityczną tamtego okresu wspomina osobisty asystent Karola Wojtyły, metropolita krakowski senior kard. Stanisław Dziwisz. – Jego pielgrzymka do Polski w 1979 r. uruchomiła głęboki proces przemian, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę wolności – powiedział.

Kard. Dziwisz przewodniczył mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w 12. Święto Dziękczynienia, przebiegające pod hasłem: „Dziękujemy za wielkich pasterzy – Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.

Homilię kard. Dziwisz rozpoczął od słów: – Wybór metropolity krakowskiego na Stolicę św. Piotra poruszył posady ówczesnego świata, a przede wszystkim krajów naszej części Europy, uginających się pod ciężarem totalitarnej ideologii, pozbawiającej człowieka nadziei – przypomniał.

– Jan Paweł II budził nadzieje, bo wskazywał przede wszystkim na Jezusa Chrystusa, będącego jedyną nadzieją świata – jedyną ostoją człowieka pośród zmieniających się i najczęściej złudnych ideologii i systemów politycznych, obiecujących na próżno uszczęśliwić człowieka. Jan Paweł II był prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa – podkreślił hierarcha.

Przypomniał, że wybór kard. Karola Wojtyły na papieża i pielgrzymka Ojca Św. do Polski w czerwcu 1979 r., uruchomiły głęboki proces społecznych i politycznych przemian, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce.

– To wtedy, dokładnie czterdzieści lat temu (…) 2 czerwca, Jan Paweł II mówił dobitnie w Warszawie na placu Zwycięstwa, że człowiek nie zrozumie siebie bez Chrystusa i że bez Niego – bez Chrystusa – nie można zrozumieć dziejów Polski. Ojciec Święty modlił się wtedy żarliwie, aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi, naszej ziemi – mówił.

Zdaniem kard. Dziwisza ta modlitwa została wysłuchana dziesięć lat później, gdy powstała polska „Solidarność”. Hierarcha nawiązał do słów wypowiedzianych przez papieża Jana Pawła II w polskim parlamencie w czerwcu 1999 r. o misji Kościoła, do której należy „wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z wolności zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, a także – jeśli zachodzi taka potrzeba – przestrzeganie przed zagrożeniami, jakie mogą wynikać z redukcyjnej wizji istoty i powołania człowieka i jego godności”.

– Od wypowiedzenia tych słów przez Jana Pawła II w polskim parlamencie mija dwadzieścia lat. W tym czasie uczyliśmy się cierpliwie i nadal się uczymy demokracji – zaznaczył. Jak ocenił kard. Dziwisz „żadne stronnictwo polityczne i nikt z nas nie ma monopolu na prawdę”.

– Możemy i powinniśmy wsłuchiwać się w głos wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski. Nie powinien to być monolog, ale dialog. Nie powinien to być koncert na jeden głos czy jeden instrument, ale polifoniczny, chóralny śpiew i brzmienie wielu instrumentów, a w to dzieło każdy może wnieść oryginalny wkład – podkreślił.

– Od wielu lat trapi nas niewłaściwy, agresywny język, dający o sobie znać w debatach społecznych i politycznych – język, który rani, dezintegruje, nie buduje, rozprasza siły. Nie taki powinien być kształt i styl polskiej demokracji – zastrzegł.

Kard. Dziwisz odniósł się także do krytyki, jaka spada w ostatnim czasie na kościół w Polsce. – Nie lekceważymy tej krytyki. Wsłuchujemy się we wszystkie głosy. Bolejemy nad złem, które dotknęło osoby z powodu czynów z gruntu przeciwnych Ewangelii, których dopuścili się ludzie Kościoła – mówił kard. Dziwisz.

Jednocześnie dodał, że „Kościół w Polsce był zawsze z narodem i chce być z narodem”. – Taka jest nasza niekoniunkturalna wola, bo przecież – jak nam przypomniał dobitnie św. Jan Paweł II – drogą Kościoła jest właśnie człowiek, jego dobro, jego życie, jego zbawienie” – powiedział kard. Dziwisz.

Mszę świętą poprzedziła procesja z relikwiami bł. Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, która wyruszyła o godz. 8 z placu Piłsudskiego, gdzie w 1979 roku papież Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. O godz. 20.30 na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert z okazji 40. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski.

Źródło: PAP/nczas.com