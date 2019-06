Mentzen nie ma wątpliwości. „Polacy uznali, że już im się nie chce gonić Zachodu. Jesteśmy biedni i dalej biedni będziemy”

Sławomir Mentzen zamieścił ciekawą, acz smutną analizę polskiej rzeczywistości. Polityk Konfederacji przedstawił i opisał mapę, na której pokazana jest siła nabywcza mieszkańców poszczególnych regionów Europy.

Polska w tym zestawieniu wypada naprawdę słabo. Wprawdzie jesteśmy lepiej usytuowani niż Ukraina czy państwa bałkańskie, ale daleko nam do pozostałych krajów. Oglądamy plecy choćby Litwy, Czech, Słowacji, o krajach położonych na zachód nie wspominając.

– Ta mapa pokazuje miejsce gdzie w rzeczywistości jesteśmy, a nie gdzie pokazuje nas TVP. Jesteśmy dalej biedni i biedni dalej będziemy – nie ma wątpliwości Mentzen.

– Polacy uznali, że już im się nie chce gonić Zachodu, wolą teraz konsumować osiągnięcia ostatnich 30 lat. Uznaliśmy, że jesteśmy już na etapie pozwalającym nam na budowanie państwa socjalnego. Gdyby na tym się skończyło, nie byłoby jeszcze najgorzej – dodaje.

Problem tkwi jednak w tym, że stawiamy na konsumpcję, zadłużając przyszłe pokolenia. – Wydajemy dziesiątki miliardów złotych rocznie na transfery socjalne, nie rozwiązując tym żadnego z naszych wielkich problemów – stwierdza Mentzen.

– Woleliśmy wykorzystać świetną koniunkturę do zbudowania sobie państwa socjalnego zamiast do przeprowadzenia trudnych ale niezbędnych reform. Zapłacimy to wszyscy, no może poza tymi, którzy stąd wyjadą – smutnie konkluduje polityk.

Poniżej zamieszczamy pełen wpis Mentzena, jak i mapę, na której zaznaczona jest siła nabywcza mieszkańców poszczególnych regionów Europy.