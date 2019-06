Na meczu Liverpoolu z Tottenhamem zobaczyło ją pół świata. Blondi Kinsey Wolanski już zarobiła biustem miliony dolarów [VIDEO]

Amerykanka rosyjskiego pochodzenia Kinsey Wolanski, która wbiegła półnaga na boisko w czasie finału Ligi Mistrzów po swym wyczynie zyskała milion obserwujących na Instagramie. Wartość reklamy strony internetowej, której nazwę miała na kostiumie oceniono na 4 miliony dolarów.

Wolanski jest modelką i przyjaciółką Rosjanina Witalija Zdorowieckiego, właściciela strony internetowej „Vitaly Uncensored” (Witalij nieocenzurowany). W czasie finałowego meczu Ligi Mistrzów pomiędzy FC Liverpool i Tottenham Hotspur wbiegła na boisko świecąc tyłkiem ubrana w skąpy kostium z napisem „Vitaly Uncensored””. To własnie nazwa strony, której właścicielem jest Zdorowiecki.

Ochrona szybko ściągnęła obficiekształtną blondi z boiska, ale i tak kamery i obiektywy aparatów uchwyciły napis z nazwą strony internetowej.

Wartość reklamy jaką zafundowała Wolanski szacowana jest już na 4 miliony dolarów i będzie rosła, bo filmiki z jej wyczynem i zdjęcia wciąż będą rozchodzić się w sieci. Taką wartość wyliczył amerykański reporter Daren Rovell piszący o sporcie także od strony ekonomicznej.

Już po meczu tyle było wejść na „Vitaly Uncensored”, że strona się zawiesiła.

Popularność samej Wolanski też wystrzeliła w góre. Jej profil na Instagramie obserwuje już ponad milion osób. Przed swym występem na meczu było ich zaledwie kilkuset.

$3.97 million: Value, in equivalent advertising time as of 5:30pm ET, garnered by Vitaly Uncensored, an adult site featured on the clothing of streaking model Kinsey Wolanski, according to @ApexMGAnalytics. Wolansky is girlfriend of YouTuber Vitaly Zdorovetskiy, who owns the site pic.twitter.com/R3obTmdKYU

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 1, 2019