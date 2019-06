Niesamowite zdarzenie w trakcie wyścigu. Kolarz pobił kibica! Czy zostanie zdyskwalifikowany? [VIDEO]

Nigdy takiego czegoś nie widzieliśmy – mówili komentatorzy obserwujący zachowanie Miquela Angela Lopeza. Kolarz jadący w Giro D’Italia pobił jednego z kibiców co zarejestrowały kamery. Czy teraz czeka go dyskwalifikacja?

Byłem wściekły. Myślałem, że mogę wygrać ten etap. Moja reakcja? Czysta adrenalina. W takich chwilach trudno jest się kontrolować – mówił Lopez w wywiadzie dla „La Gazzette dello Sport”.

Kolarz dojechał do mety dopiero na 18 pozycji i stracił do zwycięzcy, aż minutę i 49 sekund. To praktycznie zamyka mu możliwość zwycięstwa w tegorocznym turze. W ostatnim etapie, jeździe indywidualnej na czas, przewaga jest praktycznie niemożliwa do roztrwonienia.

Równie nieszczęśliwie etap zakończył Rafał Majka, który upadł na 10 kilometrów przed metą. Wyścig zakończył jednak na 9. pozycji ze stratą 44 sekund do prowadzącego Pello Bilbao.

„That’s not the reaction you want but you can understand the anger!” 😡

Unbelievable scenes as @SupermanlopezN HITS OUT at a spectator who knocked him off his bike just before the final 5km 😮#Giro #Giro102 #TheBreakaway pic.twitter.com/jgw4e7JZME

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 1 czerwca 2019