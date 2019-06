Raper R. Kelly pedofilem? Kolejne zarzuty dla znanego muzyka. Ofiarami piosenkarza miały być dzieci

Czarne chmury zbierają się nad wokalistą R. Kellymy. Stawiane mu są nowe poważne zarzuty. Jak podają media, z dokumentów, które trafiły do sądu ma wynikać, że ofiarami piosenkarza były dzieci w wieku 13-16 lat.

Jak podaje BBC News R. Kelly’emu zostało przedstawionych 11 kolejnych zarzutów. Dotyczą dokonania przestępstw na tle seksualnym.

Z dokumentów, które trafiły do sądu ma wynikać, że ofiarami piosenkarza były dzieci w wieku 13-16 lat. Kontakty seksualne z 13-latkami to oczywiście pedofilia.

R. Kelly w lutym tego roku został oskarżony o dziesięć przestępstw seksualnych popełnionych na terenie stanu Illinois. Według stacji CBS Chicago, dziewięć zarzutów dotyczy przestępstw popełnionych na osobach w wieku od 13 do 15 lat.

Dodatkowo ten zwyrodnialec oskarżany jest także o znęcanie się fizyczne i psychiczne nad kobietami.

Już w 2008 roku piosenkarz znany z hitu „I Believe I Can Fly” stanął przed sądem z powodu nagrania, na którym oddawał mocz na 14-latkę, a później uprawiał z nią seks.

Co jest po prostu śmieszne, to tłumaczenie przed sądem, że wspólnie z jego ofiarą stwierdzili, iż to nie oni znajdują się na filmie. Sąd po tych oświadczeniach go uniewinnił.

O tym, że artysta ma ciągoty do młodych dziewczyn świadczy fakt, że ożenił się z 15-letnią zaledwie wokalistką Aaliyah. Parę tygodni później ślub unieważniono z powodu sfałszowania wieku przez piosenkarkę. Ale jak wiadomo uprawiali razem seks.

Źródło: BBC News/ Daily Mail