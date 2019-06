Ślub w książęcej rodzinie Monako! Córka księżniczki Karoliny wyszła za mąż za producenta filmowego [FOTO]

Charlotte Casiraghi, córka księżniczki Monako Karoliny i wnuczka księżnej Grace, poślubiła w sobotę francuskiego producenta filmowego Dimitriego Rassama – ogłosił w niedzielę na Facebooku pałac królewski.

Para ma dziecko, Balthazara, który urodził się w październiku.

32-letnia Charlotte ma rodzeństwo – Andreę i Pierre’a. W 2013 roku urodziła chłopca ze związku z francuskim aktorem komediowym marokańskiego pochodzenia Gadem Elmalehem.

wait this is what Charlotte Casiraghi wore to her WEDDING?? pic.twitter.com/UDQKpnutW3

— [email protected] (@KaiseratCB) 1 czerwca 2019