Synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan dostali prezenty od babci. Celebrytka pochwaliła się w sieci. „Zdrowo nie jest, ale za to drogo” [FOTO]

Kiedy Babcia podaje twoim synom śniadanie do łóżka z okazji dnia dziecka😂😂😂 (Staś mi to właśnie wysłał, mówiąc, że babcia jest najlepsza na świecie😜)zdrowo nie jest, ale za to drogo 😂😂😂😂 wszystkim dzieciakom najlepszego dnia ever 😘😘😘😘