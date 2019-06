Szok i panika w Wenecji! Wielki wycieczkowiec staranował statek z turystami. Nagrano moment kolizji [VIDEO]

Wielki włosko-szwajcarski wycieczkowiec MSC Opera podczas cumowania w niedzielę rano w Wenecji stracił sterowność i uderzył w statek turystyczny „Michelangelo”, wywołując panikę wśród osób na brzegu – podały włoskie media.

Według mediów co najmniej 5 osób jest rannych; przetransportowano je do szpitala. Na razie nie jest znana ich narodowość.

Wypadek, który miał miejsce na kanale Giudecca prowadzącym do Placu św. Marka, mógł być spowodowany pęknięciem jednego z kabli łączących statki wycieczkowe z holownikami, które pomagają im wejść do kanałów – podał dziennik „Corriere della Serra”. Statek wycieczkowy nie był w stanie zatrzymać się z powodu silnych prądów popychających go w kierunku doku.

Venice, cruise ship against boat and quay: passengers in the water and injured. Venezia nave da crociera contro battello e banchina. pic.twitter.com/kM0OkI1nlS — Flavio Chierichetti (@flaviochieric12) 2 czerwca 2019

MSC Opera pływa pod banderą Panamy i może przewieźć 2679 pasażerów.

W związku z lawinowo rosnącą falą turystów w Wenecji władze miasta podjęty decyzję o tym, że w najbliższych latach rozpocznie się proces zamykania weneckich akwenów dla wycieczkowców. Sami wenecjanie nazywają „koszmarem” widok wielkich statków wycieczkowych, wpływających w rejon historycznego centrum. Poniżej sfilmowany moment kolizji.