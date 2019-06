Szokujące doniesienia posła Brejzy w sprawie wraku Tupolewa! „PO wysłała w tej sprawie do Rosji jedenaście razy więcej not niż PiS”

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych od czasu katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku skierowało 12 not dyplomatycznych do Rosji ws. zwrotu wraku TU-154 M. Co zaskakujące, tylko jedna z nich została wysłana za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

„Rząd Platformy jedenaście razy mocniej domagał się zwrotu wraku Tu 154 od rządu PiS. 11 not dyplomatycznych za PO. Jedna nota za PiS. Twarde fakty kontra manipulacje i populistyczna gra” – stwierdził na Twitterze poseł PO Krzysztof Brejza.

Dane, które przytoczył parlamentarzysta pochodzą z interpelacji złożonej przez niego w MSZ. Na początku maja Brejza ujawnił, że resort spraw zagranicznych nie złożył skargi do Trybunału w Hadze ws. zwrotu wraku tupolewa. W 2017 roku politycy PiS zapowiadali podjęcie takich kroków.

„Ewentualna decyzja o złożeniu skargi, a także wybranie właściwego terminu, wymagają wyważenia argumentów za i przeciw, a także zależą od wielu czynników, które są przedmiotem stałej analizy i obserwacji MSZ” – tłumaczył się resort.

