To będzie sensacja! Sławomir pojedzie na Eurowizję 2020?! Artysta zabrał głos [VIDEO]

Co roku Polska widownia żyje nadziejami o wysokim miejscu na konkursie Eurowizji i … porażka. Aby doszukać się sukcesu na międzynarodowym festiwalu piosenki trzeba sięgać, aż do 1992 roku. Może jednak tym razem się uda, gdy na Eurowizji 2020 pojawi się popularny Sławomir?

Pomysły, aby na konkurs wysłać artystę disco polo bądź jak w tym przypadku rock polo pojawiały się już od dawna.

Eksperci muzyczni wielokrotnie podkreślali, że Eurowizja to przede wszystkim festiwal muzycznego kiczu. Może właśnie styl prezentowany przez Sławomira Zapałę spodoba się widzom w całej Europie?

To jest bardzo trudny konkurs – skomentował Sławomir, pytany o to, czy wybiera się na kolejną edycję, a dokładniej czy wystartuje w krajowych eliminacjach do Eurowizji.

Źródło: YT.com/przeambitni / NCzas.com