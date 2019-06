Uczestniczka „Big Brothera” szuka chłopaka! Gwiazda TVN zdradziła, co musi mieć jej partner

Kasia Olek opuściła dom Wielkiego Brata po dwóch miesiącach, jednak dopiero po wyjściu z willi pokazała swoje prawdziwe oblicze. W rozmowie z Agnieszką Woźniak-Starak przyznała, że „chce być gwiazdą”. Teraz 23-letnia singielka zdradziła, jakich cech szuka u partnera.

– Ostre poczucie humoru, takie jak ja, żeby rozumiał to, co mówię, kiedy sobie żartuję. To jest dla mnie ważne – mówiła.

Kasia wyznała również, że chciałaby żeby jej chłopak „był ciepły, dobry, po prostu żeby miał duże, dobre serce, żeby się pięknie do mnie uśmiechał, żebym ja się do niego pięknie uśmiechała, jak się budzimy rano”.

– Szukam osoby, która będzie całym sobą dla mnie, ja dla niego i żebyśmy mogli się wspierać i unosić razem a nie ściągać w dół, bo czasami tak bywa w relacjach – dodała.

– A status materialny jest dla ciebie ważny? Mogłabyś być z każdym? – dopytywał Damian Glinka.

– Nie, musi być bogaty – odpowiedziała ironicznie Kasia Olek.

Źródło: pomponik.pl