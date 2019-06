Amerykański pokaz siły na Bliskim Wschodzie! Wspólne ćwiczenia lotniskowca z bombowcami strategicznymi B-52H

Amerykańska flota i lotnictwo przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Arabskim. Była to demonstracja siły w obliczu narastającego napięcia między USA i Iranem.

W ćwiczeniach, które miały miejsce 1 czerwca, wzięły udział samoloty wchodzące w skład Carrier Air Wing (CVW) 7 operujące z pokładu lotniskowca USS Abraham Lincoln (CVN72) oraz należące do 20. Ekspedycyjnej Eskadry Bombowej U.S. Air Force bombowce strategiczne B-52H Stratofortress.

– To naprawdę niesamowite uczucie, spojrzeć do góry i zobaczyć nasze myśliwce lecące obok bombowca amerykańskich Sił Powietrznych (U.S. Air Force) – powiedział kpt. William „Spig” Reed, dowódca, CVW-7.

– Ćwiczenia przeprowadzone wspólnie przez załogi samolotów stacjonujących na lotniskowcu wraz z bombowcami B-52H są wspaniałą demonstracją tego jak różne rodzaje naszych siły zbrojnych są w stanie działać razem po to, by zwiększyć siłę rażenia i zdolność do odpowiedzi na jakiekolwiek zagrożenie, jeśli zajdzie taka potrzeba. – dodał.

W trakcie wspólnych manewrów CVW-7 i 20. Ekspedycyjnej Eskadry Bombowej ćwiczono między innymi loty w formacjach, czy symulowane uderzenia na wybrane cele. Pracowano także nad wypracowaniem odpowiedniej taktyki takich wspólnych operacji.

– Podczas gdy Siły Powietrzne ćwiczą wspólnie z lotnictwem marynarki, zwykle nie mamy możliwości, by działać wspólnie z siłami nawodnymi – powiedział pułkownik Scott Mills, z 609 Centrum operacji kosmicznych i powietrznych.

– Gdy trenujemy razem mamy szansę sprawdzić różne metody jakimi kierujemy się przy realizacji zadania i uczyć się do siebie wzajemnie – dodał

We wspólnych ćwiczeniach wzięły udział stacjonujące na lotniskowcu USS Abraham Lincoln (CVN72) myśliwce F/A-18E Super Hornet i oraz samoloty wczesnego ostrzegania E-2D Advanced Hawkeye należące do CVW-7 oraz bombowce strategiczne B-52H należące do 20. Ekspedycyjnej Eskadry Bombowej operujące z bazy al Udeid w Katarze.

Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln (CVN72) wraz z towarzyszącą mu grupą uderzeniową Carrier Strike Group 12 składającą się z niszczycieli rakietowych klasy Arleigh Burke USS Bainbridge (DDG-96), USS Nitze (DDG 94), USS Mason (DDG-87) oraz niszczyciela rakietowego klasy Ticonderoga USS Leyte Gulf (CG 55), został wysłany w rejon Bliskiego Wschodu w reakcji na rosnące zagrożenie ze strony Iranu.

Tak samo motywował decyzję o wysłaniu na Bliski Wschód eskadry bombowców B-52H doradca prezydenta USA Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton.

Źródło: U.S. Navy/nczas