Khan jest durniem! Prezydent Donald Trump nie ma litości dla lewackiego burmistrza Londynu

Prezydent USA Donald Trump, rozpoczynający w poniedziałek wizytę państwową w Wielkiej Brytanii, zaatakował na Twitterze burmistrza Londynu Sadiqa Khana, nazywając go „kompletnym nieudacznikiem” (ang. stone-cold loser). To odpowiedź na porównywanie go do faszystów.

Khan krytykował brytyjski rząd za zaproszenie Trumpa do złożenia wizyty państwowej. W artykule dla „Observer” Porównał Prezydenta USA do faszystów. Podobnie Salviniego, Farage’a, Marin Le Pen i premiera Węgier Orbana. Na rewanż ze strony Trumpa nie musiał długo czekać.

„Sadiq Khan, który – według wszystkich – fatalnie radzi sobie jako burmistrz Londynu, był głupio „paskudny” wobec wizytującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zdecydowanie najważniejszego sojusznika Zjednoczonego Królestwa. Jest kompletnym nieudacznikiem, powinien się skoncentrować na przestępczości w Londynie, a nie na mnie” – napisał Trump na Twitterze na krótko przed lądowaniem na lotnisku Stansted koło Londynu.

W kolejnym wpisie porównał Khana do burmistrza Nowego Jorku, Billa de Blasio, który chce ubiegać się o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich.

„Kahn przypomina naszego durnego i niekompetentnego burmistrza NYC (Nowego Jorku), de Blasio który też wykonuje fatalną robotę. Tyle, że jest (Khan – przyp. red.) o połowę niższy. Tym niemniej cieszę się, że będę wielkim przyjacielem Zjednoczonego Królestwa i cieszę z mej wizyty. Lądujemy”.

Khan i De Blasio są fatalnymi burmistrzami bardziej dbającymi o forsowanie lewackiej agendy niż o miasta, którymi zarządzają. Za czasów muzułmańskiego burmistrza Londynu Khana brutalna przestępczość osiągnęła niespotykane rozmiary Khan tymczasem kieruje dodatkowe siły policji i pieniądze na walę z mową nienawiści. Od lat tez obraża Trumpa, wzywa do protestów przy każdej jego wizycie, tak jakby nie był burmistrzem tylko lewackim działaczem.

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2019