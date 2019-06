Kolejna „celebrytka” atakuje Klepacką. Obrzydliwym „językiem miłości” oburza się na polską mistrzynię

View this post on Instagram

Dzisiaj pewna olimpijka, homofobka, której publiczne obrzydliwe i przesycone nietolerancja, niewiedzą, wypowiedzi zaprzeczają idei olimpizmu, zostanie…członkiem honorowym światowego związku Żołnierzy AK. To jest koszmar. Nic nie styka. Przeraża. To jest tak, jakby ktoś zdefekował na groby powstańców. Oni już nie mogą się bronić. Ich już nie ma. Idei za które ginęli tez już nie na. Na zdjęciu mój tata. Żołnierz AK. Czata 49, wcześniej 27 Dywizja Wołyńska AK. Kawaler Virtuti Militari. Zabrano już mi 1.08. Nie jestem w stanie znosić na cmentarzu tych politycznych szopek i uzurpacji. Każdej ze stron. Nie mogę tego tolerować. Nie ma mojej zgody. A teraz to. Dlaczego to robicie? Co wam, dziwni i źli ludzie, zrobili ci, którzy już nie żyją, których rodziny nie wiedzą, gdzie podziać oczy, którym zabraliście ich święto, ich pamięć, ich ideały. Dlaczego? Jest mi tak strasznie przykro. Tak strasznie smutno. Jutro 30 lat wolnej Polski, która daje mi dzisiaj kopniakiem olimpijskim w twarz. Która na mnie defekuje. To jest tak strasznie smutne. Czy wszyscy już oszaleli?