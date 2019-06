Kolejna osoba opuściła program! Tym razem z domem Wielkiego Brata pożegnała się Iza

Ostatni tydzień obfitował w ciekawe wydarzenia w domu Wielkiego Brata. Widzowie byli świadkami zaogniającego się konfliktu pomiędzy Łukaszem a Igorem. Z kolei do opuszczenia programu nominowani zostali Iza i wspomniany przed chwilą Łukasz.

Łukasz już wcześniej przypuszczał, że to on będzie musiał pożegnać się z domem i współmieszkańcami. Chłopak spakował się i został nawet poproszony o opuszczenie programu.

Jak okazało się chwilę później, było to jedynie oszustwo ze strony scenarzystów. Łukasz doszedł bowiem z walizką do drzwi, a wtedy Wielki Brat ogłosił, że to jednak Iza musi opuścić dom.

Wyniki głosowania widzów były zaskoczeniem dla wszystkich. Otóż okazało się, że różnica pomiędzy głosami oddanymi na uczestników wynosi zaledwie 0,01 procenta.

Jestem naprawdę bardzo zszokowany i zdziwiony, że zostałem. Byłem przekonany, że odchodzę – wyznał Łukasz w pokoju zwierzeń.

To, co stało się w domu Wielkiego Brata, stało się także przedmiotem komentarzy internautów.

To wszystko takie ustawione, że aż żałosne. Manipulacja producentów okropna – to jeden z łagodniejszych wpisów, jakie można przeczytać na profilu programu w serwisie Instagram.

Teraz o pozostanie w programie będą walczyć Łukasz, Oleh oraz Igor. Z kolei do wielkiego finału pozostały już tylko dwa tygodnie.

