Krwawa jatka w Sudanie! Wojsko otworzyło ogień do protestujących [VIDEO]

W centrum stolicy Sudanu, Chartumie, wojsko otworzyło ogień do protestujących na ulicach. Co najmniej 3 osoby nie żyją, a kilkadziesiąt jest rannych.

Protestujący domagali się ustąpienia Tymczasowej Rady Wojskowej, która powstała na początku kwietnia po obaleniu prezydenta Omara Baszira.

Doniesienia mówią o 3 osobach, które poniosły śmierć, a także o bliżej nie zidentyfikowanej liczbie rannych. Niektóre źródła podają, że liczba rannych może wynosić nawet kilkadziesiąt osób.

Do Chartumu przybywają posiłki znanych z wyjątkowej brutalności sudańskich sił szybkiego reagowania. Prawdopodobnie będą chcieli zlikwidować obóz protestujących.

Protest okupacyjny w stolicy Sudanu związany był negocjacjami z Tymczasową Radą Wojskową mającymi ustalić sposób przekazania władzy. Ludzie rozpoczęli masowe protesty w Chartumie 13 maja.

Footage a hour ago‼️ 5:30am Khartoum time‼️ Sit ins officially dispersed by the RSF‼️ #SudanUprising #SudanRevolts #اعتصام_القياده_العامه #تسقط_بس #مجزرة_القيادة_العامة pic.twitter.com/MlyNTyeJ4i

Dictatorship rises again in #Sudan. The Military Council cracks down on Sit-in, use live ammunition. #Sudanuprising pic.twitter.com/ITffqhtSb5

