Kto da więcej, czyli socjalizmu ciąg dalszy. PSL proponuje 500 plus dla studentów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego doprowadziły do przetasowań na polskiej scenie politycznej. Po tym jak Polskie Stronnictwo Ludowe ogłosiło opuszczenie Koalicji Europejskiej jego politycy poszukują nowych rozwiązań programowych, które mogłyby zapewnić sukces w wyborach do Sejmu i Senatu. Receptą ma być wyścig z PiS na rozdawnictwo – PSL proponuje 500 plus dla studentów.

Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że PSL opuszcza Koalicję Europejską. Tym samym nakreślił on nowy kierunek w polityce tej partii. Będzie on oparty m.in. o poważne zmiany w programie 500 plus.

Przewodniczący ludowców zapowiedział, że świadczenie wprowadzone przez PiS zostanie rozszerzone o pełnoletnią uczącą się młodzież, a więc o licealistów i studentów. Jego zdaniem 500 plus powinno być wypłacane do ukończenia studiów. Takie rozwiązanie miałoby premiować talenty.

Tymczasem rząd PiS przygotowuje swoje zmiany w swoim sztandarowym programie socjalnym. W myśl założeń, świadczenie będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia. Oznacza to, że nie będzie już obowiązywać kryterium dochodowe. Pieniądze otrzymają także dzieci znajdujące się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Jak zatem widać, idea rozdawnictwa państwowych pieniędzy ma się wciąż dobrze.