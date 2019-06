Kuba Wojewódzki bez pardonu: „Chcieliśmy uciec z getta komuny i daliśmy się zamknąć w gettach Radia Maryja, TVN czy Gazety Wyborczej”

Kuba Wojewódzki lubi wypowiadać się na ważne tematy społeczne i polityczne, o czym można się było już przekonać nie raz. Tym razem samozwańczy król TVN zabrał głos w kwestii demokracji i wolności. Miało to miejsce przy okazji 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 r. Strefie Społecznej Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Kuba Wojewódzki był jednym z gości Europejskiego Centrum Solidarności, które z okazji okrągłej rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów zorganizowało debatę poświęconą demokracji oraz wolności.

– Było szaro, smutno i ciemno, ale to nie były warunki atmosferyczne, tylko emocjonalne. Jednak wszystko, co najlepsze w moim życiu, wydarzyło się po 1989 r. Wszystkie moje marzenia związane z pasją, przedsiębiorczością wydarzyły się po 1989 r. Pamiętam dobrze, co było przed 1989 r. Ani wam, ani sobie nie życzę, żeby powtórzyło się to, co mieliśmy wówczas – wyznał Wojewódzki.

Następnie król TVN popuścił wodze swojej fantazji. – Od zawsze zgadzałem się ze słowami Churchilla, że demokracja to fatalny system, ale nikt nie wymyślił lepszego. Dla mnie demokracja to wolność, miłość i wyobraźnia. Dzisiejszym patentem na demokrację jest umiejętność sprostania wszystkim trzem wyzwaniom. Zaczynamy żyć w kraju, w którym bardziej od wolności cenimy sobie bezpieczeństwo i stabilizację. W 1989 r. chcieliśmy uciec z getta komuny i daliśmy się zamknąć w gettach Radia Maryja, TVN czy „Gazety Wyborczej”. Szukamy mediów tożsamościowych, takich, które dogadują się z naszym światopoglądem. Obecnie demokracja pochodzi z kategorii pojęć określanych jako romantyczne. Strach, który jest podstawowym narzędziem używanym przez polityków, podsyca nasze rozumienie demokracji jako systemu, który da nam gwarancję, że ktoś za nas załatwi nasze sprawy – da nam pieniądze, zapewni bezpieczeństwo i ucieczkę od naszych trosk. Obecna władza proponuje nam model demokracji, który nie wymaga od nas refleksji, a nawet uczestnictwa – kontynuuje Kuba.

Źródło: trojmiasto.wyborcza.pl