Max Kolonko zwariował do reszty! Popularny dziennikarz twierdzi, że został zaatakowany przez „ruskie trolle”. Wiąże to z Konfederacją

Mariusz Max Kolonko odnalazł właśnie największy spisek wszechczasów, w który zamieszana jest Konfederacja, w której nazwę Kolonko zapisał – o jakże zabawnie – po rosyjsku! Okazuje się, że ruskie trolle zaatakowały portal, po tym jak wgrał on tam swój program.

Max Kolonko w ostatnim czasie zajadle zaczął atakować Konfederację, oberwało się JKM-owi i Jakubiakowi. W tym samym czasie popularny dziennikarz z USA aktywnie wspierał Kukiz’15.

W niedzielę wieczorem Max Kolonko wrzucił na vimeo swój materiał, w którym jak twierdzi analizował wpływ „rosyjskich trolli” na wybory do Parlamentu Europejskiego.

– Program MaxTVGO.com pokazujący jak ruskie trolle opanowały #конфедерация tak ich rozwścieczył że zaatakowali serwis Vimeo – twierdzi Kolonko.

Na dowód Max Kolonko wrzucił screena tego, jak jego video nie może zostać odtworzone.

To jednak jeszcze nic. Wyłączenie z całą pewnością świetnego, analitycznego i przenikliwego materiału nie wystarczyło „ruskim trollom” z Konfederacji. Okazuje się, że wyłączyli oni cały portal, który w niedzielny wieczór przestał się ładować.

[Issue Alert] Investigating: We're currently experiencing platform-wide issues, including the Vimeo player and API. Our engineers are investigating and we will provide an update as soon as possible. https://t.co/LT2fTVRkma

— VimeoStaff (@VimeoStaff) June 2, 2019