Nowy trend na polskich ulicach! Minisamochody opanowują duże miasta

Nadchodzi moda na małe samochody elektryczne. To kolejny boom na polskich ulicach po wypożyczanych rowerach i e-hulajnogach.

Firma Traficar wprowadza do car-sharingu w Warszawie dwuosobowe samochody Zhidou D2S. Hop.City w II połowie roku zaoferuje wynajem zabudowanych trójkołowców. W kolejnym pojawi się następny model tej klasy. To polski produkt – Triggo ze zmiennym rozstawem kół.

Właśnie teraz na warszawskich ulicach zaczynają pojawiać się chińskie mini samochody marki Zhidou. To niewielki, dwuosobowe pojazdy do wynajęcia w ramach carsharingu oferowanego przez firmę Traficar. Przeszły już testy w Krakowie, gdzie gdzie zostały już wypożyczone 8 tys razy. Na jednym ładowaniu mogą przejechać nawet 100 km. Traficar wprowadza na razie 40 takich aut.

Wprowadzane na polski rynek mini samochody elektryczne tzw. LEV (Light Electric Vehicle) mają ułatwić poruszanie się po zatłoczonych arteriach wielkich miast. Wymagają też o wiele mniej miejsca do parkowania niż zwykłe samochody.

Na jakich zasadach odbywa się wypożyczenie? Płacimy bez względu na to, ile kilometrów przejedziemy. Stawki to 99 gr za minutę jazdy i 10 gr za minutę postoju. Dla porównania w carsharingu Innogy GO za podróż większym elektrycznym BMW i3 trzeba zapłacić 1,19 zł za minutę (postój kosztuje 0,19 gr).

Niedługo Hop.City wprowadzi też elektryczne trójkołowce. Ogromną zaletą tego pojazdu ma być ładowanie go na wymienne baterie, co powoduje, że nie trzeba będzie szukać stacji. Do wypożyczenia nie będzie też potrzebne prawo jazdy.

Wymienne baterie będzie też miał mniejszy model triggo. To elektryczny, dwuosobowy pojazd polskiej produkcji. Od kilku lat pracuje nad nim Rafał Budweil. Jego szerokość umożliwi poruszanie się na takiej szerokości, jak motocykl.

Na jednym miejscu parkingowym będą mogły zmieścić się aż 3 triggo. Umożliwi to zmienny rozstaw kół od 1,35 do 0,86 m. W takim trybie może poruszać się z prędkością do 25 km/h (jego maksymalna prędkość to 90 km/h). Największą zaleta tego samochodu ma być wprowadzenie systemu automatyzacji. W polskich miasta ma pojawić się już w przyszłym roku.

Źródło: Pieniądze rp.pl