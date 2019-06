Prof. Wolniewicz lata temu powiedział co zrobić z roszczeniami żydowskimi. „Sejm Polski powinien podjąć jedną prostą uchwałę” [VIDEO]

Od paru miesięcy środowiska żydowskie mocno atakują Polskę i chcą ograbić nasz kraj na kwotę 300 mld dolarów. W tym kontekście warto przypomnieć wypowiedź prof. Bogusława Wolniewicza sprzed lat, co zrobić z tak absurdalnymi żądaniami.

Ponaglał Polskę w tej kwestii nawet sekretarz Stanu USA tuż po przyjeździe do Polski. Podczas konferencji, która miała być poświęcona tematyce Bliskiego Wschodu, wezwał on władze naszego nieszczęśliwego kraju do podjęcia działań w kierunku realizacji roszczeń żydowskich:

„Doceniamy również wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu” – powiedział Mike Pompeo.

Legendarny prof. Wolniewicz parę lat przed swoja śmiercią tak wypowiedział się o żydowskich roszczeniach majątkowych:

„Nic nie należy się nikomu. Nie tylko Żydom, ale także nie-Żydom, Polakom też nie. Po pierwsze prawnie od czasów Justyniana czy Konstantyna Wielkiego, czyli od czasów starożytnych, wszelkie roszczenia majątkowe przedawniają się po 30 latach. To są rzeczy dawno przedawnione” – mówił.

„Po drugie politycznie sprawy zamknęła Konferencja Poczdamska. Wyciąganie teraz tych wszystkich lat, przywracanie sprawiedliwości to temu to tamtemu, to jak te chusteczki, jedną się wyciąga i zaraz idzie druga, trzecia i nie ma końca” – dodawał.

„To są upiory II Wojny Światowej, które po upadku komunizmu odżyły i które dążą do odwrócenia skutków tej wojny, których nie udało im się osiągnąć militarnie, chwytami prawno-politycznymi.”

„Tej sprawie należy położyć kres. To jest kwestia rozstrzygnięć politycznych. Sejm Polski powinien podjąć jedną prostą uchwałę: wszystkie roszczenia uważamy za ostatecznie zamknięte” – podsumował.

