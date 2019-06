Sprzeczne informacje na temat wycofywania się rosyjskich doradców z Wenezueli. Rosyjska ambasada w Caracas zaprzecza

Według „Wall Street Journal”, Rosja wycofuje z Wenezueli kluczowych doradców ds. obronności. Jednak rosyjski ambasador w Caracas tym informacjom zaprzeczył. Amerykańska gazeta wysnuła z tego wnioski, że Moskwa może sobie prezydenta Nicolasa Maduro odpuścić.

„WSJ” pisze, że stawia to w kłopotliwej sytuacji prezydenta Wenezueli, a Moskwa po prostu analizuje jego polityczną i ekonomiczną odporność na presję USA.

Rosyjska państwowa korporacja „Rostiech” (Rostec), która zajmowała się szkoleniem wenezuelskich żołnierzy i doradztwem w zakresie kontraktów zbrojeniowych, miała zredukować swój personel w Wenezueli do kilkudziesięciu osób, z około tysiąca obecnych tu wcześniej doradców.

