Sztuka nowoczesna w natarciu. Okulary i kubeł na śmieci dziełami w amerykańskim muzeum

Zwiedzający Muzeum Sztuki Nowoczesnej w San Francisco podziwiali okulary jako dzieło sztuki. Na podłodze zostawił je 17-letni kpiarz.

W rozmowie z portalem BuzzFeed nastolatek powiedział, że kiedy wszedł do muzeum z grupą znajomych to zaczął się zastanawiać dlaczego ludzie podziwiają wypchanego zwierzaka rozłożonego na szarym kocyku. Doszedł doi wniosku, że ludzie starają się interpretować jako dzieło artystyczne każdy przedmiot, który znajduje się w galerii, czy muzeum.

By sprawdzić swą teorię TJ Khayatan położył na podłodze okulary i odszedł, by obserwować reakcję znawców sztuki nowoczesnej.

Wkrótce zwiedzający zaczęli gromadzić się wokół dzieła sztuki utrzymując nawet dystans, tak by na nie niechcący nie nadepnąć. Niektórzy zaczęli też robić zdjęcia.

– Myślę, że wyobrażali sobie, że okulary na podłodze symbolizują zdurnienie kultury, albo postrzeganie życia z punktu widzenia kogoś krótkowzrocznego – szydził w rozmowie z BuzzFed młodzieniec.

TJ Khayatan zaczał w muzeum również robić zdjęcia, ale zwiedzającym i publikować je na Twitterze.

LMAO WE PUT GLASSES ON THE FLOOR AT AN ART GALLERY AND… pic.twitter.com/7TYoHPtjP8

— TJ FLY (@tjohntailor) May 24, 2016