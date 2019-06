Tak wykańcza nas socjalizm! Po absurdalnych zmianach PiS-u upadają apteki. Gdzie będziemy kupować leki?

W Polsce zamknięto w ciągu dwóch lat 1825 aptek, a w 83 lokalizacjach była to jedyna apteka w miejscowości. Skutkiem jest także duży spadek liczby aptek na terenach wiejskich. To efekt obowiązywania ustawy „Apteka dla aptekarza”.

Spadek liczby aptek ma swoją przyczynę głównie w braku otwarć nowych placówek, co jest skutkiem ustawy „Apteka dla aptekarza”. Po jej wprowadzeniu, liczba zamknięć aptek w Polsce pozostała niezmienna – średnio zamyka się ich ok. 80 miesięcznie. Drastycznie spadła natomiast liczba otwarć – ze średnio ponad 100, do ok. 30 miesięcznie.

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku wywróciła do góry nogami polski rynek apteczny. Z typowego europejskiego systemu otwartego zmieniła go w jeden z najostrzejszych w Europie systemów zamkniętych, w którym łącznie obowiązują liczne restrykcyjne ograniczenia – właścicielskie, ilościowe, geograficzne, demograficzne oraz zakaz reklamy aptek. „Apteka dla aptekarza” (AdA) nie zrealizowała żadnego z celów prezentowanych w uzasadnieniu ustawy – twierdzą Konfederacja Lewiatan i BCC.

Według Konfederacji Lewiatan, utrzymujący się od półtora roku trend spadku liczby aptek w największym stopniu dotknął wsi i małych miasteczek. Mniej jest przede wszystkim aptek na wsiach, gdzie dostęp do usług farmaceutycznych bywa utrudniony. Od października 2017 roku, kiedy na terenach wiejskich działało 3479 aptek i punktów aptecznych, do marca 2019 roku ubyło aż 147 placówek i obecnie na wsiach i w małych miastach funkcjonuje ich 3332. W aż 83 wsiach i małych miastach zamknięto jedyną aptekę i w jej miejsce nie powstała nowa.

W ciągu ostatnich tygodni obowiązywania starych zasad prawnych przedsiębiorcy złożyli ponad 1 tys. wniosków o otwarcie nowej apteki. Wniosków o otwarcie apteki pod reżimem nowej ustawy notuje się na terenie całego kraju kilka miesięcznie. Spadek liczby aptek będzie się więc pogłębiał – prognozują eksperci.

Źródło: Konfederacja Lewiatan