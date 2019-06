To się nazywa patologia! Aż 38% nastolatków uważa, że patostreaming to sposób na dobry zarobek

Patostreaming to zjawisko, które wielu osobom nie mieści się w głowie. Jednakże aż 38% nastolatków uważa, że pokazywanie na żywo patologii w internecie to dobry sposób na zarabianie pieniędzy. Co ciekawe, raport przygotowany przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” wskazuje, że aż 82% ankietowanych uważa, że tego typu proceder powinien być zakazany.

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” przeprowadziła specjalne badanie mające na celu sprawdzenie, co dzieci sądzą na temat tzw. patostreamingu, czyli pokazywanie w internecie na żywo takich zachowań jak przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna. Objęło ono 400 nastolatków w wieku od 13 do 15 lat i odbyło się w marcu i kwietniu 2019 r.

Z raportu fundacji wynika, że 84% badanych zadeklarowało, iż słyszało o patostreamingu, zaś 37% przyznało, że oglądało tego rodzaju treści. Z kolei 15% ankietowanych zadeklarowało, że ogląda patostreaming regularnie, natomiast 43% ma kontakt z takimi materiałami przynajmniej raz w tygodniu.

Ponad połowa badanych nastolatków wskazała, że dostała namiary na treści patologiczne od znajomych, z kolei 30% znalazło je przypadkiem.

Na pytanie, dlaczego młodzież ogląda poczynania patostreamerów, padły następujące odpowiedzi: nuda (29%), dla rozrywki (24%) i chęć bycia na czasie (10%). Zdecydowana większość ankietowanych (88%) uważa, że oglądanie tego rodzaju treści było dla nich niepokojącym doświadczeniem.

Aż 82% respondentów sądzi, że proceder ten powinien zostać zakazany. Jednak 38% osób akceptuje publikowanie tego rodzaju materiałów dla pieniędzy.

Źródło: radiozet.pl