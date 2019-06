TurboSKANDAL i nekrofilia w „Big Brother”! Widzowie TVN oburzeni „żarcikami” uczestnika

Mieszkanie w zamknięciu pod stałym nadzorem kamer sprawia, że ciężko ukryć swoją prawdziwą naturę czy niewybredne żarty. 20-letni Oleh Raszeńczew już zaszokował widzów „Big Brothera” w TVN mówiąc, że będzie uprawiał seks nawet, jeśli uczestniczka nie wyrazi zgody. Teraz zaś przeszedł na temat zwłok…

Z pozoru skromny i romantyczny uczestnik produkcji „Big Brother” zaszokował widzów TVN. Wdał się w romans z 31-letnią Magdą Wójcik. Widzowie podejrzewają, że to jego taktyka na dojście do finału. To ona jest typowana jako możliwa zwyciężczyni programu.

Zapytany przez kolegę, czy będzie próbował „pierd***ąć Madzię” odpowiedział szokując widzów.

– W sensie… próbował… Pie*dolnę! Co – ja mam pytać? Facet nie pyta – powiedział Oleh.

Jego słowa fani próbowali usprawiedliwiać męskimi przechwałkami. Aż do teraz.

– Martwa kobieta jeszcze przez 40 minut jest ciepła… – powiedział śmiejąc się Oleh. Powtórzył swój żarcik dwa razy, by każdy usłyszał.

Oburzeni byli wszyscy, nawet Magda.

Źródło: se.pl