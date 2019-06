TurboSKANDAL w „Big Brotherze”. Wielki Brat kpi z widzów TVN! Wściekli Internauci sugerują ustawkę

Czegoś takiego w „Big Brotherze” jeszcze nie było! Tradycyjnie w niedzielę dom musiał opuścić jeden z uczestników. Odbyło się to jednak w sposób dotąd niespotykany. Wielki Brat okrutnie zadrwił z widzów.

Podczas programu „Big Brother Arena” ogłoszenie wyników nie przeszło bez echa. Internauci dosłownie wściekli się na to, co wydarzyło się podczas odcinka na żywo.

Nominowani do odejścia byli Izabela i Łukasz. Podczas audycji na żywo Wielki Brat ogłosił, że z programem pożegna się Łukasz. Uczestnik spakował się i był gotowy do opuszczenia domu.

Wówczas Wielki Brat zakomunikował, że jedynie zażartował z domowników oraz widzów. W rzeczywistości dom musi opuścić Izabela.

Takie zachowanie wywołało prawdziwą burzę w mediach społecznościowych. Dodatkowo widzowie poddali w wątpliwość prawdziwość opublikowanych procentowych wyników głosowania.

Okazało się, że na Izabelę głosowało 50,01% widowni. Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, by o losach uczestników miały zdecydować dwie setne punktu procentowego. Czegoś takiego w historii żadnego programu jeszcze nie było.

„49.99 vs 50.01 co za sciema !!!!! TVN jesteście beznadziejni.” – napisał internauta.

„Przy 100000 głosów to różnica wyniosła jakieś 20 osób…” – napisał ktoś inny, a kolejny dodał, że aby taka różnica mogła w ogóle zaistnieć, to musiało być minimum 5000 głosów.

„TVN największy szajs XXI wieku”, „TVN uważa nas za debili” – to kolejne komentarze o negatywnym wydźwięku.

„Oszuści. Łukasz doskonale wiedział, że zostaje. Zdradziła go mowa ciała i mimika twarzy” – napisał kolejny fan produkcji.

„I to jest wielka ściema. Łukasz promowany przez TVN. Chcemy zobaczyć realne wyniki, co do jednego smsa” – domaga się widz.

TVN do teraz nie wydał żadnego oświadczenia. Spełni wymagania widzów i poda szczegółowe wyniki głosowania?