Tymi słowami trener Liverpoolu Jurgen Klopp rozsierdził lewactwo! „Jestem chrześcijaninem i wierzę w Boga”

Jurgen Klopp wraz ze swoją drużyną Liverpoolem wygrał Ligę Mistrzów. W Madrycie pokonał Tottenham Hotspur Londyn 2:0. Niemiecki trener z drużyny ze środka tabeli, uczynił z zespół, który dwa razy w ostatnich latach był w finale Ligi Mistrzów. Rok temu przegrali, w tym wygrali. Okazuje się, że Klopp jest mocno wierzącym katolikiem.

Liverpool wygrał 2-0 w finale Ligi Mistrzów z Tottenhamem i po 14 latach ponownie wywalczył klubowy puchar Europy.

Jednak jak się okazuje, dla niemieckiego trenera piłka nożna i sukces w klubowych rozgrywkach nie jest najważniejszą rzeczą w życiu. Tuż po objęciu posady trenera legendarnego angielskiego klubu Klopp w wywiadzie dla BT Sports wkurzył lewactwo i zdradził, że jest mocno wierzącym katolikiem.

„Jestem chrześcijaninem, muszę to powiedzieć, i wierzę w Boga.” – powiedział dziennikarzom Jurgen Klopp.

Były trener Roberta Lewandowskiego, nie raz podkreślał swoje przywiązanie do wiary katolickiej.

Kilka lat temu dziennikarz „Kickera” zapytał Kloppa o to, kto jego zdaniem jest najważniejszą osobą w historii. Niemiec bez wahania odpowiedział, że Jezus Chrystus.

„Jezus przyszedł na świat i miał jasny cel, choć nie był to spacerek w parku. To nie jest tak, że pojawił się i powiedział: Okej, na początku muszę wszystkim udowodnić, że naprawdę istnieję, bo to nie jest w stu procentach pewne – przynajmniej nie dla wszystkich ludzi” – stwierdził pewny swego Klopp.

„On przyszedł i wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, i pozwolił się przybić z nimi do krzyża” – dodał.

„Dla mnie jako dla chrześcijanina to jasne, że to najważniejszy moment dziejów, który wszystko zmienił. Długo zajęło nim Dobra Nowina rozprzestrzeniła się po świecie, a po drodze popełniono pewne błędy, ale dla mnie dziś, gdy myślę o Jezusie, to była największa rzecz, jaką można było osiągnąć.”

„Nie ma takiej możliwości, żebyśmy zrobili coś takiego jak On, ale i nie ma potrzeby, bo On już to zrobił za nas. To wielki, wielki komfort” – powiedział Klopp.

Źródło: deon.pl