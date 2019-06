Unia Europejska i strefa euro może się zmniejszyć się na rzecz… Madagaskaru. Wyspy Eparses mają być „prezentem” Francji z okazji 60-lecia niepodległości afrykańskiego państwa

Archipelag Wysp Rozproszonych (Eparses) składa się z pięciu niewielkich wysp, do których od 1973 roku zgłasza pretensje Republika Madagaskaru. Paryż rozważa obecnie ich przekazanie i byłby to „prezent” z okazji 60-lecia niepodległości tego państwa, które zdekolonializowano w 1960 roku.

Archipelag Wysp Rozproszonych, który podlegał wcześniej francuskiej administracji na Reunion, od 2007 roku stanowi część Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych. Składa się z pięciu tropikalnych wysp rozrzuconych wokół Madagaskaru w Kanale Mozambickim.

Od lat nie ma tu stałych mieszkańców, odbywają się tylko okresowe wizyty „gubernatora” tych terytoriów razem z ekipami naukowców ze stacji badawczych, badających miejscową faunę. Od czasu do czasu pojawiają się też rybacy i personel wojskowy.

Wyspy mają w sumie powierzchnię 53 km2 i o tyle zmniejszyłaby się teoretycznie za rok powierzchnia UE, ale także i strefy euro, które jest oficjalnie walutą na Terytoriach Południowych.

Prezydenci Madagaskaru Andry Rajoelina i Francji Emmanuel Macron podjęli już rozmowy w sprawie zmiany statusu wysp. Powstanie mieszana komisja, a porozumienie ma zapaść do czerwca 2020 roku, czyli przed 60. rocznicą niepodległości Madagaskaru. Oficjalną informację w tej sprawie podał Pałac Elizejski.

Prezydent Rajoelina na konferencji prasowej w tej sprawie powiedział: „Uroczyście i oficjalnie zwracam się do prezydenta (Macrona) o znalezienie rozwiązania dotyczącego zarządzania lub powrotu Wysp Rozproszonych do Madagaskaru w imieniu 25 milionów Malgaszy”. Dodał też, że odzyskanie wysp jest „kwestią dumy narodowej” i „tożsamości”.

W odpowiedzi prezydent Macron wyraził „pragnienie podjęcia dialogu w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania”.

Zapewne nawet nie wszyscy Francuzi wiedzą o istnieniu Wysp Rozproszonych. Jednak każda próba uszczuplania terytorium Francji jest przyjmowana w metropolii z oburzeniem. Mocarstwowość tkwi jednak w tyle głowy większości Francuzów. Podobny problem dotyczy np. sporu o wyspę Tromelin z Mauritiusem, w którym projekt zwrotu od 2010 r. jest zablokowany w parlamencie.

Wyspy Rozproszone mają w dodatku pewne znaczenie strategiczne, uzasadniają też obecność Francji w Kanale Mozambickim. W dodatku znalezienie złóż gazu na wybrzeżu Mozambiku rozbudziło nadzieje na podobne odkrycia także wokół spornych wysp.

