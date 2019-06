Uwaga kierowco! Na drogach pojawiły się wojskowe kolumny. Sprawdź gdzie będą utrudnienia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostrzega, iż w województwach dolnośląskim i lubuskim spodziewane są przejazdy kolumn pojazdów wojskowych. Jest to związane z rozpoczętymi własnie ćwiczeniami NOBLE JUMP 19.

Wojskowe kolumny pojawią się także na drogach szybkiego ruchu, między innymi na autostradzie A4 i drodze krajowej DK18. W związku z tym mogą zostać wdrożone czasowe ograniczenia prędkości do 80 km/h na wybranych trasach przejazdów. Ograniczenie będzie sygnalizowane kierowcom m.in. poprzez mobilne (ledowe) tablice zmiennej treści.

Większość z przejazdów jest zaplanowana na godziny nocne, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały one na utrudnienia w ruchu. W przypadku pojedynczych, wojskowych pojazdów kołowych, dostosowanych do poruszania się z wyższymi prędkościami, nie planuje się wprowadzania czasowych ograniczeń prędkości.

Jednakże należy pamiętać, że w dniach 1-6 czerwca należy się spodziewać wyższego poziomu natężenia ruchu wynikającego z ćwiczeń wojskowych NOBLE JUMP 19 zarówno Wojska Polskiego, jak i wojsk sprzymierzonych.

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie zdolności dowództwa NATO i państw sojuszniczych do przemieszczenia komponentu lądowego. Jednocześnie podczas manewrów sprawdzone i zweryfikowane zostaną procedury, przyjęte pomiędzy siłami zbrojnymi i polskimi służbami drogowymi w zakresie przemieszczania wojsk na terenie kraju.

Całość będzie również kolejną możliwością sprawdzenia współpracy służb drogowych z siłami zbrojnymi w zakresie przemieszczania się wojsk. Pozwoli także zweryfikować efektywność obecnie przyjętych założeń w zakresie wymiany informacji między służbami nadzoru, drogowymi i wojskowymi, oraz współpracy w różnych zakresach związanych z koniecznością bieżącego dostosowania wzajemnych działań, w tym chociażby wprowadzania czasowych zmian w organizacji ruchu na drogach.

GDDKiA przypomina, że w związku z międzynarodowym ćwiczeniem wojskowym Noble Jump 2019 od 23 maja wybrane obiekty mostowe w ciągu dróg krajowych zostały oznakowane dodatkowymi znakami dla kierujących pojazdami wojskowymi – znakami wojskowej klasyfikacji obciążenia (klasy MLC).

Można je zauważyć przede wszystkim w województwach dolnośląskim i lubuskim na autostradzie A4 i drodze krajowej nr 18. Co ważne, są one kierowane jedynie do kierowców pojazdów wojskowych i mówią o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, ale w skali MLC (Military Load Classification), a nie w tonach. Dla kierowców pojazdów cywilnych nie mają one znaczenia.

Źródło: GDDKiA/dgrsz.mon.gov.pl