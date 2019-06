W Iraku już 9 wyroków śmierci dla „Francuzów”. Ujawniamy kim są francuscy dżihadyści

W najbliższym czasie, prawdopodobnie w poniedziałek, zapadną zapewne jeszcze dwa kolejne wyroki kary głównej w stosunku do osób posiadających francuskie obywatelstwo. W kolejce czekają jeszcze dziesiątki bojowców z ISIS z Francji.

Francuskie MSZ z Quai d’Orsay chce, by wyroków nie wykonywano. Z drugiej strony, Paryż nie chce ich na swoim terytorium. Kim są francuscy dżihadyści?

Francuskie media przytoczyły sylwetki kilku z nich. Są tu zarówno Arabowie, jak i osoby „nawrócone” na islam, czyli konwertyci. Jednym z nich jest Leonard Lopez.

Lopez urodził się w 1986 r. w Paryżu. Po przejściu na islam pracował w księgarni religijnej. Jest aktywny na portalu dżihadystów, a namierzony przez służby wyjeżdża w 2015 żoną i dwójką dzieci (roczek i 5 lat) do Mosulu w Iraku.

Do dżihadystów dołącza w Syrii i tam walczy. We Francji został skazany zaocznie na 5 lat więzienia w sprawie Ansar Al-Haqq za pomoc w propagandzie islamistycznej.

Salim Machou, Mustapha Merzoughi, Brahim Nejara, Leonard Lopez, Yassine Sakkam and Kevin Gonot, all French citizens, were sentenced to death this week for membership in the Islamic State in #Iraq pic.twitter.com/GZ8T6kcuNB — Qalat Al Simon (@QalatAlSimon) May 30, 2019

Kolejny Francuski konwertyta w ISIS to Kévin Gonot. Urodzony w Figeac (departament Lot), 32-letni Gonot został aresztowany w Syrii ze swoim przyrodnim bratem, matką i żoną. Jego żona jest spokrewniona z zamachowcami z Paryża z 2015 roku, którzy później zginęli w Syrii.

Kévin Gonot przeszedł na islam na początku XXI wieku, był kierowcą w firmie sprzątającej w Figeac. Na dwa lata wyprowadził się do Kairu, gdzie uczył się arabskiego. Później wyjechał nielegalnie do Syrii i przyłączył się do Frontu Al-Nusra (oddział al-Kaidy), a dalej do „kalifa” ISIS, Abu Bakr al-Baghdadiego.

W sądzie Kévin Gonot twierdził, że został ranny w żołądku podczas bitwy Kobane w Syrii w 2015 r. i był przeniesiony na hospitalizację do Mosulu w Iraku. Wyraził też skruchę. Wg śledczych walczył jednak do końca w Syrii. We Francji ciąży na nim wyrok 9 lat więzienia.

Salim Machou, lat 41 lat, który należał do Brygady Tariq ibn Ziyada, jest muzułmaninem od urodzenia. Szefem tej Brygady był francuski legionista Abdelilah Himich. Wg CIA grupa ta liczyła do trzystu członków.

Salim Machou, 41 ans, appartenait à une cellule de #daesh composée de combattants européens qui ont mené des attaques en #Irak et en #Syrie en planifiant d'autres attaques à #Paris et à #Bruxelles Sanction : Condamné à mort pic.twitter.com/86nxfTj1QL — Rokhaya Kâne (@KneRokhaya) May 27, 2019

Mustapha Merzoughi, lat 37, z pocjodzenia Tunezyjczyk, uzyskał wojskowe wyszkolenie w… armii francuskiej. Służył w niej od 2000 do 2010 r. Był wysłany na misję do Afganistanu w 2009 r. Kontakty z ISIS nawiązał przez internet. Wg francuskiego wywiadu odpowiadał za rekrutację. Przeszkolenie wojskowe i religijne przeszedł w Mosulu.

Kolejny skazany w iraku to Brahim Nejara. Także Tunezyjczyk, mieszkał w pod Lyonem. Pomagał w przerzucaniu dżihadystów do Syrii, gdzie później trafiłi sam. Pojawił się m.in. na „teledysku” grupy terrorystycznej po atakach z listopada 2015 roku w Paryżu.

32-letni Karam El Harchaoui pochodzi z Maroka. Wyjechał do Syrii w 2014 r. przez Belgię. Jego młodszy brat i ich belgijskie żony byli również członkami Państwa Islamskiego. Podczas procesu Karam El Harchaoui zaprezentował się z ogoloną głową i brodą. Przed sądem twierdził, że wyjechał, bo był… bezrobotny i nigdzie nie walczył.

Yassine Sakkam wyjechał z Francji mając 29 lat w 2014 roku, by walczyć w imieniu Państwa Islamskiego. Pochodzący z Lunel (Hérault), wylęgarni kandydat ów do dżihadu. Publikował zdjęcia, na których pozował z bronią, jego brat Karim popełnił samobójczy zamach bombowy na granicy iracko-jordańskiej w 2015 r.

Fodil Tahar Aouidate, kolejny potomek arabskich imigrantów, urodzony w Roubaix (departament Nord). W wieku 32 lat po raz pierwszy przebywał w Syrii w 2013 r. Wrócił, by zaatakować we Francji, ale do tego nie doszło i w 2014 ponownie jest na Bliskim Wschodzie. W archiwach administracyjnych Państwa Islamskiego odnaleziono go w rubryce – „kombatant”.

Le Roubaisien Fodil Tahar Aouidate a été condamné à mort, aujourd’hui, par la justice irakienne pour appartenance à l’État Islamique. Il avait, c'est vrai, contribué au recrutement de ma soeur vers les rangs de Daech. Pour autant, nous demandons son transfèrement en France ! pic.twitter.com/UbcRLcrVUF — Amine Elbahi (@AmineElbahii) June 2, 2019

Aouidate ma przeszłość kryminalną. We Francji był więziony przez kilka miesięcy za handel narkotykami i więzieniu się radykalizował. Do Syrii wyjechało w sumie 22 członków jego rodziny.

Vianney Ouraghi wyjechał z Francji, gdzie mieszkał w Lille, w 2013 roku. Miał wtedy 28 lat. We Francji był skazany na 8 lat za współudział w przygotowaniach do zamachu. Przed sądem twierdził, że walczył w Syrii.