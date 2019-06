Wstrząsająca przepowiednia jasnowidza Jony o III Wojnie Światowej. „Wszystkie państwa zginą, z wyjątkiem jednego”

Przepowiednia starca z Ukrainy Jony, uznawanego za jasnowidza, w której mówi on o III Wojnie Światowej budzi przerażenie. Nic dziwnego, wg przepowiedni w wyniku wojny zginą wszystkie państwa z wyjątkiem jednego. Którego nie wiadomo, ale możemy się domyślać.

Przepowiednia jasnowidza Jony o III Wojnie Światowej mówi o tym, że światowy konflikt nie wybuchnie z powodu broni jądrowej. Przez długi czas przepowiednia ta była ignorowana, ze względu na to, że wydaje się tak nierealna.

Według jasnowidza Jony III Wojna Światowa rozpocznie się od starcia dwóch supermocarstw, a ostatecznie wszystkie państwa znikną z powierzchni ziemi z wyjątkiem jednego. Jeszcze do niedawna taka przepowiednia byłaby jasna.

W czasie Zimnej Wojny istniały dwa bloki, jeden skupiony wokół USA, drugi wobec ZSRR, obecnie na światowej scenie pojawiają się jednak nowi gracze, tacy jak Chiny czy Indie.

Wątpliwością pozostaje jednak to, co dokładnie starzec Jony miał na myśli. W żadnym momencie swojej przepowiedni jasnowidz nie mówi o starciu fizycznym, odrzuca też użycie broni jądrowej, co może oznaczać, że III Wojna Światowa będzie miała inny wymiar niż dotychczasowe starcia.