Ziobro ostro o nowej ustawie: „Bandyci będą trafiać na długie lata do więzienia”

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że resort pracuje nad zmianami w prawie, które mają doprowadzić do dłuższego pobytu w więzieniach przy najcięższych przestępstwach.

Minister pytany, o najbliższe prace resortu nad projektami ustaw, powiedział w TVP Info, że proceduje jeszcze nad ustawą związaną z przestępczością terrorystyczną, która też obejmuje przestępczość zorganizowaną.

„I tam przygotowujemy dodatkowy prezent dla bandytów – będziemy im oferować znacznie dłuższe warunki pobytu za kratkami, właśnie wtedy, kiedy dopuszczają się tych najcięższych przestępstw” – zapowiedział Ziobro.

Zaznaczył, że po tych zmianach z definicji będzie można powiedzieć, że są przestępstwa, za które trafia się na znacznie dłużej do więzienia niż za zwykłe przestępstwa.

Wyjaśnił, że zmiany są potrzebne, dlatego że bandyci działający w zorganizowanych grupach przestępczych są znacznie groźniejsi, „oni korzystają z pomocy bardzo dobrych prawników, stać ich, by podjąć różne działania również zaczepne wobec państwa”.

„Mogą być to w drastycznych przypadkach zlecenia zabójstw” czy pomówienia ze strony bandytów – „czasami ci przestępcy próbują wrobić policjanta czy prokuratora fałszywymi oskarżeniami, czy zeznaniami (…) by wyeliminować w ten sposób kogoś, kto stanowi dla nich zagrożenie” – tłumaczył.

„Zrobimy wszystko, żeby bandyci nie czuli się bezkarnie” – zadeklarował Ziobro.

„Ostatnie zaostrzenie kar – też uderzające bardzo mocno w zorganizowane grupy przestępcze – to ma być przetrącenie kręgosłupa bandytom. My musimy powiedzieć jasno, że ludzie muszą się czuć w Polsce bezpieczni, a bandyci będą trafiać na długie lata do więzienia” – podkreślił minister sprawiedliwości.

Źródło: PAP