Jażdżewski po raz kolejny prowokuje! W Gdańsku wykład pt. „Burzenie polskiego Kościoła” w programie obchodów

Leszek Jażdżewski po raz kolejny prowokuje! „Solidarność” Stoczni Gdańskiej ma dość jego szczucia na polski kościół i domaga się odwołania wykładu o „burzeniu polskiego Kościoła” z programu gdańskich obchodów.

Jak podaje „Nasz Dziennik”, do władz Gdańska Europejskiego Centrum Solidarności i Fundacji Gdańskiej trafił wniosek związkowców z apelem o odwołanie spotkania autorskiego Piotra Augustyniaka i Leszka Jażdżewskiego pt. „Burzenie polskiego Kościoła”.

„To wydarzenie może zakłócić i będzie dzielić Polaków oraz jest ewidentnym atakiem na Kościół katolicki” – stwierdza we wniosku zastępca przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej Karol Guzikiewicz.

W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” związkowiec oświadczył, że spotkania z udziałem Jażdżewskiego nie było wcześniej w programie ECS. Dodał, że pojawiło się nagle na stronie internetowej Centrum.

„Już sam tytuł jest kontrowersyjny. Hasło „likwidacja Kościoła”. Co to za hasło!? Ja tego nie rozumiem. My chcemy, żeby to były spokojne obchody. I potrzebna jest pilna interwencja organizatorów w tej sprawie” – stwierdza Guzikiewicz.

W dniach 1–11 czerwca w Gdańsku trwa Święto Wolności i Solidarności, w ramach którego przewidziano szereg wydarzeń.

Spotkanie z udziałem Jażdżewskiego zaplanowano w części „Strefa Społeczna/Demokracja”.

