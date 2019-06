Korwin-Mikke ostro o obchodach 4 czerwca. „Kiszczak był genialnym manipulatorem. Wszyscy uwierzyli w komedię Okrągłego Stołu”

W całej Polsce trwają obchody tzw. święta wolności, które trwa w związku z 30-leciem wyborów, w których 65 procent miejsc w Sejmie mieli zagwarantowanych komuniści, a jedynie 35 procent opozycja. Tak obalano komunę, że później ci obaleni komuniści wybrali na Prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

30 lat temu, 4 czerwca 1989 r., na mocy porozumień między władzami PRL a częścią opozycji odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. – Kiszczak był genialnym manipulatorem. Wszyscy uwierzyli w komedię Okrągłego Stołu – twierdzi Janusz Korwin-Mikke.

– Uważam, że Kiszczak wykonał majstersztyk, bo zrobił Okrągły Stół i przekazał władzę swoim agentom. To była komedia odegrana przez ludzi generała Kiszczaka, mająca na celu pozorne oddanie władzy na zasadzie: „Wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało po staremu” – dodaje prezes partii KORWiN.

– Niemalże wszyscy uważali, że to była wielka opozycja, tylko ludzie myślący wiedzieli, że to była agentura. Cały Okrągły Stół było to przekazanie władzy od rządu do agentów rządu, do agentów generała Kiszczaka. Generał Kiszczak osobiście i personalnie mianował kto będzie siedział przy Okrągłym Stole – podkreślił b. europoseł.