Kwaśniewski zdradza intymne sekrety ze swojego małżeństwa: „Zwracamy się do siebie z dużą sympatią”

Aleksander Kwaśniewski przez dwie kadencje uchodził za dobrego męża i ojca, oczywiście wypić pół litra też lubił. Faktem jest, że jego żonę – Jolantę Kwaśniewską w roli pierwszej damy, Polacy wręcz kochali. Ładna, dystyngowana kobieta z klasą. Była para prezydencka do dziś budzi zainteresowanie mediów. W ostatnim wywiadzie Kwaśniewski zdradził tajemnice swego pożycia małżeńskiego.

W najnowszym wywiadzie udzielonym Wirtualnej Polsce, były prezydent został zapytany o intymne sprawy małżeńskie.

„W domu żona zwraca się do mnie kochanie” – wyznał zadowolony z siebie Kwaśniewski.

„Olusiu, o tak…możne najbardziej, to taka ciepła forma. Co ważne, zwracamy się do siebie z dużą sympatią, w 40 roku naszego małżeństwa.”

„Bo w tym roku będzie 40-lecie naszego małżeństwa w listopadzie. Czas biegnie szybko, ale uczucie pozostanie” – dodał.

Źródło: wp.pl/ Super Express