Lewacka dzicz w natarciu. Zwolennicy Trumpa atakowani na ulicach Londynu [WIDEO]

W Londynie doszło do demonstracji przeciwko wizycie w Wielkiej Brytanii prezydenta Donalda Trumpa. Zachęcali do nich szef Laburzystów i burmistrz Londynu. Lewacy na ulicach miasta napadali na zwolenników amerykańskiego prezydenta.

Tysiące lewaków wzięło udział w demonstracji przeciwko Donaldowi Trumpowi, który od poniedziałku przebywa z 3-dniową wizytą w Wielkiej Brytanii. Nad miastem znów pojawił się balon „baby Trump” wyszydzający prezydenta. Dokładnie taki sam jak rok temu w czasie poprzedniej wizyty.

Do protestów zachęcali przywódca Partii Pracy, antysemita Jeremy Corbyn i muzułmański burmistrz miasta Sadiq Khan. Ten ostatni na dzień przed wizytą w artykule dla „Observer” porównał Trumpa do faszystów z l. 20-tych ubiegłego wieku. Lewacy rozpoczęli też polowanie na zwolenników Trumpa atakując ich, także fizycznie.

Na ulice wyszło też tysiące zwolenników prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jednoznacznie popiera Brexit, za którym opowiada się większość Brytyjczyków.

WATCH | Anti-Trump psychopaths surround a Trump supporter, scream in his face, and milkshake him for not being part of their warped hard-left cult.

So much for "a kinder, gentler politics"…pic.twitter.com/abNhuV8geW

— Leave.EU (@LeaveEUOfficial) June 4, 2019