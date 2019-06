Paweł Adamowicz jest Lechem Kaczyńskim wyborców Platformy Obywatelskiej. Uroczysta zmiana warty pruskich żołnierzy przed grobem prezydenta? [VIDEO]

Paweł Adamowicz niedługo zostanie chyba beatyfikowany przez gdańszczan. Przed jego grobem odbywają się uroczyste zmiany wart historycznych rekonstruktorów, pochowano go w kościele, a jego żonie wystarczyło nazwisko zmarłego męża by dostać się do Brukseli.

Paweł Adamowicz jest Lechem Kaczyńskim wyborców Platformy Obywatelskiej

To mocne stwierdzenie, ale z postacią Lecha Kaczyńskiego łączy go wiele kontrowersyjnych punktów. Obaj po śmierci zostali niemalże beatyfikowani przez swoich wyborców, tylko czekać aż gdańszczanie wymyślą coś na kształt miesięcznic smoleńskich.

Obaj zostali pochowani w miejscach, na które według wielu osób komentujących politykę nie zasłużyli. Śmierć tak jednego, jak i drugiego wykorzystywana jest do walki politycznej co ukazuje najniższe instynkty kierujące obiema stronami politycznego sporu.

Żadnego z nich tak na prawdę nie można obiektywnie ocenić, ponieważ nie pozwalają na to ich fanatyczni wyznawcy. Można przewidzieć, że przez ten nadmierny, nieproporcjonalny kult, niedługo Paweł Adamowicz stanie się bohaterem niewybrednych, żartów spod znaku czarnego humoru, tak jak to się stało z postacią Lecha Kaczyńskiego, którego kult ludzie z PiS-u również doprowadzili do przesady i śmieszności.

Rekonstruktorzy wojsk pruskich przy grobie Adamowicza?

Tomasz Rzymkowski napisał na Twitterze, że przy grobie prezydenta Adamowicza zmiany wart dokonywały wojska pruskie, w takich samych mundurach w jakich chodzili żołnierze reprezentujący kraj, który kiedyś brał udział w rozbiorze Polski.

Cóż, jest to nie tyle nadużycie co zwykłe kłamstwo, aż trudno uwierzyć że osoba publiczna w imię walki politycznej może się do czegoś takiego posunąć. Mundury w które ubrani są widoczni na filmie rekonstruktorzy, to odtworzone w 2015 roku mundury wojsk gdańskich z czasów dużej niezależności Gdańska. Wojska te nie były specjalnie sprawdzone w boju, lecz zdarzyło im się walczyć, właśnie z Prusakami, gdy ci dokonywali rozbioru Polski, a mundury są częścią gdańskiej historii i lokalnego folkloru.

Problem polega na tym, że trudno znaleźć powody dla których przed grobem Pawła Adamowicza miałoby dochodzić do uroczystych zmian warty, niczym przed grobem Nieznanego Żołnierza. Jeśli w niedalekiej przyszłości na jaw wyjdą wszystkie sprawy związane z licznymi mieszkaniami zmarłego prezydenta i innymi nierozwiązanymi jeszcze aferami to ta nagrana szopka będzie przykrym przypomnieniem jak zbezczeszczono miejsce, które ma służyć zadumie i modlitwie.

Niebywałe‼️ Do propagowania landyzacji Polski Niemcy wysłali grupę rekonstrukcyjną piechoty pruskiej, tej samej, która w XVIII w. dokonała trzech rozbiorów Polski. Zastanawiające przyzwolenie Kościoła na takie prowokacje i bezczeszczenie miejsc sakralnych. pic.twitter.com/vuMAwGlEqw — Tomasz Rzymkowski (@TRzymkowski) June 4, 2019

Źródło: twitter