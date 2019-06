Pogoda da nam popalić! W najbliższych dniach może być nad Polską bardzo niebezpiecznie [PROGNOZA POGODY]

Wysoka temperatura i towarzyszące jej upały na przemian z obniżeniami temperatury i burzami – to właśnie czeka Polaków w najbliższych dniach. Meteorolodzy ostrzegają, że będziemy świadkami różnych groźnych zjawisk.

Przez ostatnie dni cieszyliśmy się dobrą pogodą, jednak już w środę Wschód i Południe zostaną zroszone rzęsistym deszczem do którego chwilę później dołączy grad, a to będzie dopiero początek!

W czwartek z południowego wschodu nadciągną burze – również obfitujące w grad. W piątek grad dalej będzie nękać Polaków, ale towarzyszyć mu będzie od 25 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu i Mazowszu.

Sobota będzie obfitować w deszcze i burze, a na wschodzie utrzymają się opady gradu. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu.

Dopiero niedziela da nam odetchnąć bo na koniec tygodnia zapowiada się na prawdę ładna i słoneczna pogoda.

