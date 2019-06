Robert Gwiazdowski mówi dość: „Projekt Polska Fair Play uważam za zamknięty”

Robert Gwiazdowski mówi dość! W wyborach nie udało mu się stworzyć listy krajowej, a wynik w paru województwach jaki uzyskał był mizerny. Teraz na swoim Facebooku powiedział jakie ma polityczne plany na przyszłość. „Naszych sił jest za mało, a siła nienawiści między dwoma politycznymi blokami jest zbyt duża”.

W jego oświadczeniu czytamy:

„Opadł kurz po wyborczej bitwie. Startowaliśmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, żeby się policzyć. Zdobyliśmy 74.013 głosów. Za każdy z nich jeszcze raz serdecznie dziękuję. To dużo. Naprawdę! Ale za mało żeby liczyć na sukces podczas nadchodzących wyborów do Sejmu i Senatu.”

„Nie ma nic potężniejszego od idei, której czas nadszedł” – pisał Viktor Hugo. Naszej idei czas jeszcze nie nadszedł.

„Dlatego postanowiłem zaniechać tej nierównej walki z systemem.”

„Projekt Polska Fair Play uważam za zamknięty.”

„Przepraszam tych, których ta decyzja rozczaruje. Zwlekałem z jej pochopnym ogłaszaniem właśnie dlatego, że wdzięczny Wam jestem za Wasz entuzjazm, którego mi szkoda.”

„Romantyczna dusza filaretów nakazuje nam „mierzyć siły na zamiary”, ale postanowiłem pozytywistycznie mierzyć „zamiar podług sił”. Naszych sił jest za mało, a siła nienawiści między dwoma politycznymi blokami jest zbyt duża, by przezwyciężyć ją przy pomocy racjonalnych argumentów.

„Byliśmy w tej kampanii wyjątkowi. I nadal będziemy wybierając pozytywistyczną „pracę u podstaw”.

Całość poniżej:

Źródło: Facebook: Robert Gwiazdowski