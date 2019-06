To jest lewactwo lewactwa! Parady równości są zbyt białe dla czarnoskórych gejów

Środowisk LGBTI nie trzeba specjalnie ośmieszać, bo oni doskonale robią to sami. Ostatnio odkryli nawet „faszyzm” w swoich własnych szeregach. Otóż, według kilku lewicowych działaczy parady równości są zbyt białe by czarnoskórzy mogli w nich uczestniczyć z czystym sumieniem.

To parady białych cis-homoseksualistów

Jeden z amerykańskich lewicowych działaczy napisał na twitterze, że nie chce by go zapraszano na parady równości ponieważ są one dla niego zbyt białe i uczestniczą w nich tylko cis-homoseksualiści. Twitterowy post na facebooku podał dalej inny lewicowy oburzeniec. Dla tych, którzy nie znają nowomowy ocieplonego klimatu wyjaśniamy, że „cis-homoseksualista” to nie jest gej, który czuje pożądanie seksualne do drzew, a konkretniej cisów – taki osobnik to zwykły dendrofil – tylko jest to gej, który jest mężczyzną.

W zasadzie wydawać by się mogło, że gej który nie jest mężczyzną to zwykła heteroseksualna kobieta ale najwidoczniej w środowisku LGBTI jest dla takich osób osobny podgatunek.

No i to właśnie przeszkadza lewicowym radykałom, że w tęczowych paradach udział biorą tacy właśnie standardowi homoseksualiści, którzy na dodatek mają czelność być biali. Biały człowiek to jak wiadomo z natury zły faszysta, a maszerowanie wspólnie z faszystami nie przystoi prawdziwym lewakom.

Wszystko wygląda jak jeden wielki absurd ale pod facebookowym postem rozgorzała poważna dyskusja, i wiele lewicowych głów poczęło się w niej wytężać, próbując stwierdzić czy te parady gejów to jest prawicowy ekstremizm czy jednak nie.

Źródło: Facebook, Twitter