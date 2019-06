To już pewne. We wtorek pierwsze spotkanie Zełeński – Duda. „Polska chce być adwokatem europejskiej drogi Ukrainy”

We wtorek, w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej dojdzie do spotkania Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełeńskiego. Będzie to pierwsze spotkanie prezydentów po kwietniowych wyborach prezydenckich na Ukrainie.

Informację o spotkaniu potwierdził szef gabinetu prezydenta Polski Krzysztof Szczerski. Na specjalnej konferencji prasowej stwierdził on, iż spotkanie ma dla obydwu polityków bardzo ważne znaczenie w kontekście późniejszej polityki zagranicznej i zjednoczenia naszego wschodniego sąsiada z Unią Europejską.

Choć dziś Polska i Ukraina są coraz bliżej, głównie za sprawą potężnej ukraińskiej emigracji, to wciąż problemem pozostaje trudna wspólna historia. Strona polska liczy na to, że pojawienie się w Kijowie nowego prezydenta mogłoby to zmienić. Dobrym początkiem byłoby zniesienie zakazu ekshumacji. To jest coś, co już dawno powinno być uczynione – podkreślił Krzysztof Szczerski.

Na razie nie wiadomo, jaką politykę wobec Polski będzie prowadził Wołodymyr Zełeński, który przypomnijmy, jest zupełnie nową postacią na scenie politycznej.

Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, w jednym z wywiadów były aktor i producent telewizyjny podkreślał, że Polska będzie jednym z najważniejszych politycznych partnerów i jego celem jest szybkie zbudowanie dobrych relacji, które zepsuł poprzedni prezydent Petro Poroszenko.

Źródło: Twitter.com/Prezydentpl / NCzas.com